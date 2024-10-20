Олимпийский чемпион по велоспорту Хой сказал, что у него последняя стадия рака

Шестикратный олимпийский чемпион по велоспорту сэр Крис Хой признался, что у него последняя стадия рака предстательной железы. В интервью The Sunday Times он рассказал, что по прогнозам врачей ему осталось жить от двух до четырех лет.

«У меня рак в терминальной стадии, но я все равно чувствую себя счастливчиком», — заявил он.

Британец сообщил, что у него обнаружили первичную опухоль предстательной железы, которая впоследствии дала метастазы в костную ткань. Спортсмен поблагодарил врачей за лечение, которое помогло ему прожить дольше.

Олимпийскому чемпиону 48 лет. За свою карьеру он получил шесть золотых и одну серебряную медаль на Олимпийских играх. На его счету 11 побед на чемпионатах мира.

В 2003 и 2008 годах он был признан лучшим спортсменом Шотландии по версии Би-би-си, а в 2008 году также стал лучшим спортсменом Великобритании. Хой — второй в истории велогонщик, получивший такую награду после Тома Симпсона в 1965 году.

Ранее серьезные операции перенес российский фигурист Роман Костомаров. Он попал в больницу с пневмонией в январе 2023 года. На фоне болезни у спортсмена развилась гангрена. Врачам пришлось ампутировать фигуристу голени ног и кисти рук. Спортсмен ранее рассказал, что лишенный конечностей человек чувствует себя без протезов как «таракан на спине».