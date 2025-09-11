Лиепа: прибалты не могут простить русским того, что те принесли им цивилизацию

Известная балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа объяснила ненависть нынешней Прибалтики к России. Прибалты не могут простить русским того, что те принесли им цивилизацию, заявила артистка в беседе с «Абзацем».

По ее словам, Прибалтика хорошо понимает, что всем обязана России. Во времена СССР балтийские республики называли витриной страны, в них вливали огромные средства, тем самым внушив мысль о собственной исключительности.

«На самом деле, маленькие народы — эстонцы, латыши, литовцы — просто считают унижением, что им принесли цивилизацию. <…> Они были ничем. Их унижает ощущение, что они так и остались бы хуторянами, если бы не Россия», — отметила она.

Лиепа напомнила, что именно благодаря Советскому Союзу в Прибалтике строили заводы и фабрики, прокладывали современные дороги. Для людей создавали необходимую инфраструктуру.

Высказываясь о неблагодарных прибалтах, балерина вспомнила и о своих родственниках.

«Родственники моего отца всегда вспоминали, как хорошо было. Только это они связывают не с Россией, а с чем-то совершенно другим. А стало трудно, когда они обратились лицом к Евросоюзу», — подчеркнула Лиепа.

В марте 2024 года президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу из-за поддержки России. Артистка в свою очередь заявила, что сделала нравственный выбор.