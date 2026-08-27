Современные СМИ в Германии взяла курс на русофобию, принятый на Западе. Их деятельность официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с болезнью. Она заявила об этом в авторской программе на радио Sputnik.

Репортер Die Welt Кристоф Ваннер обвинил Россию в оскорблении Германии из-за удара по Борисполю во время визита депутата бундестага, министра иностранных дел Йоханна Вадефуля на Украину. Комментируя его заявление, Захарова указала на необъективность и русофобию СМИ.

«Нынешние немецкие журналисты — это отдельная категория в медицине. Я не хочу сказать про всех, я говорю только про адский западный мейнстрим. <…> Западный мейнстрим в СМИ Германии — это особый абзац в медицинской энциклопедии болезней», — сказала она.

Ранее Захарова припомнила журналистам игнорирование более серьезных событий, чем атака на Украину во время визита политика. Она обвинила немецкую прессу в лицемерии.