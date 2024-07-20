Основатель «Яндекса» заявил об отсутствии связей с Россией

Волож заявил, что с Россией его не связывает ничего

Бывший глава компании «Яндекс» Аркадий Волож заявил, что в настоящее время его ничто не связывает с Россией. Слова предпринимателя привело немецкое издание Der Spiegel .

«У нас сегодня с Россией никаких связей нет. От нашей компании Nebius Group в Москву не уходит ни один байт данных», — сказал он.

Волож уточнил, что полное разделение бизнеса завершилось всего несколько дней назад.

«Мы теперь западная компания. И мы, как и прежде, котируемся на технологической бирже Nasdaq в Нью-Йорке», — добавил бизнесмен.

Во вторник, 16 июля, несколько ранее входивших в Yandex N.V. зарубежных стартапов объявили о начале работы компании Nebius Group, которая пришла на смену самой Yandex N.V. Руководителем нового холдинга стал сам Волож, он объединил в Nebius Group стартапы Avride, TripleTen и Toloka.

В марте 2024 года Воложа исключили из санкционных списков Евросоюза.