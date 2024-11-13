Основатель французской партии «Национальное объединение» Ле Пен попал в больницу

По ее данным, 96-летний политик попал в больницу в начале недели. Издание опровергло сообщения о том, что Ле Пен «прикован к постели». В окружении основателя «Национального объединения» рассказали, что ему становится «то лучше, то хуже».

Сейчас правой партией руководит дочь политика — Марин Ле Пен. В сентябре парижский суд начал рассматривать дело в отношении нее. По версии следствия, Ле Пен вместе с однопартийцами отмывала средства Европарламента. Если вину докажут, политик не сможет выдвинуться на пост президента в 2027 году. По статье об отмывании денег ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион евро.