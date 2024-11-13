Основатель французской партии «Национальное объединение» Ле Пен попал в больницу

Отца политика Марин Ле Пен и основателя французской правой партии «Национальное объединение» Жана-Мари Ле Пен госпитализировали. Об этом сообщила газета Le Figaro.
По ее данным, 96-летний политик попал в больницу в начале недели. Издание опровергло сообщения о том, что Ле Пен «прикован к постели». В окружении основателя «Национального объединения» рассказали, что ему становится «то лучше, то хуже».
Сейчас правой партией руководит дочь политика — Марин Ле Пен. В сентябре парижский суд начал рассматривать дело в отношении нее. По версии следствия, Ле Пен вместе с однопартийцами отмывала средства Европарламента. Если вину докажут, политик не сможет выдвинуться на пост президента в 2027 году. По статье об отмывании денег ей грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион евро.
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