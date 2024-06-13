Ослабленные западные лидеры, политически истощенные внутренними проблемами, собрались на встрече глав «Большой семерки» в Италии для обсуждения неуправляемого мира. Об этом заявили авторы материала The New York Times .

По мнению журналистов, лидеры государств, кроме итальянского президента Джорджи Мелони, прибыли на мероприятие или в тяжелом положении, или в боевой готовности. Их «злополучный сбор» указывает на политическое потрясение, которое охватило Запад. Также обозреватели NYT призвали не ожидать эффективных результатов от встречи.

Почти год назад авторы New York Times заявили, что западные страны устали постоянно помогать Украине. Их силы были на исходе. Американский лидер Джо Байден обещал поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, однако оружие в Европе и США просто заканчивается.