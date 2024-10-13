Оскорбление в адрес Орбана стоило венгерскому оппозиционеру 38 тысяч долларов

Парламент Венгрии оштрафовал Дюрчаня на 38 тысяч долларов за оскорбление Орбана

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер наказал бывшего премьер-министра, депутата от левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня штрафом за публичное оскорбление действующего главы правительства Виктора Орбана. Оппозиционер сообщил об этом на своей странице в Facebook*.

Скандал произошел в начале октября на дебатах в парламенте. Дюрчань назвал Орбана предателем, обвинил в том, что политик продал честь и независимость Венгрии. За это Кевер велел депутату вернуться на свое место, а после оштрафовал на 38 тысяч долларов.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов», — сказал Дюрчань.

Депутат решил оспорить штраф. Он объявил, что обратится в Европейский суд по правам человека.

Кроме Дюрчаня с нелестными высказываниями в адрес Орбана выступила вице-президент США, кандидат в президенты Камала Харрис, сообщили «Известия». Она назвала премьера диктатором, автократом и убийцей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.