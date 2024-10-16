Организация по борьбе с отмыванием денег захотела внести Россию в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рассмотрит вопрос о внесении России в черный список. Этого решения с 2022 годы пытается добиться Украина, сообщило издание Politico .

«FATF… примет на следующей неделе решение о включении России в свой черный список», — написало издание.

Politico ссылается на документ, в котором указано, что Украина добивается включения России в черный список FATF с апреля 2022 года. Заседание FATF состоится 22 октября. Принятие решения о внесении страны в список требует консенсуса со стороны 40 стран — участниц организации. В их число входит Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия. Членство России в FATF приостановлено с 24 февраля 2023 года.

Ранее Россия уведомила Индию о вероятных последствиях в случае попадания страны в черный список FATF. Пострадает, помимо прочего, сотрудничество стран в нефтегазовой и авиационной сферах.