Организаторы выставки в музее Абхазии повесили портрет террориста Басаева

Портрет боевика и террориста Шамиля Басаева с подписью «Герой Абхазии», выставленный в Государственном музее республики, привел к скандалу. Как сообщил РБК , посольство России в Сухуме обратилось к руководству культурного учреждения, назвав недопустимым этот предмет экспозиции.

Руководство музея пообещало, что исправит ошибку, и временно закрыло посещение выставки для зрителей.

О том, что в музее выставили портрет Басаева, сообщили российские Telegram-каналы. Они отметили, что на самом учреждении есть вывеска, которая гласит, что разрушенное в ходе боевых действий в 2008 году здание восстановили за счет России.

Шамиль Басаев принимал участие в боях на стороне ополченцев Абхазии против грузинской армии в начале 90-х годов. Но после стал организатором и непосредственным исполнителем серии терактов в России. В их числе — захват роддома в Буденновске, нападение на московский театральный центр на Дубровке, а также захват школы в Беслане.

Басаева ликвидировали в 2006 году во время подрыва грузовика в Ингушетии. В начале июня Следственный комитет сообщил о задержании двух боевиков, входивших в отряды Шамиля Басаева и Хаттаба. Бывших террористов задержали в Ханты-Мансийском автономном округе.

Криминалисты установили, что задержанные принимали участие в нападении на российских военных в станице Червленная Шелковского района Чечни. В ходе боев тогда погибли 15 военнослужащих.