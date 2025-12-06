Страны — члены ЕС приняли неизбежность войны с Россией и готовятся начать противостояние в 2030 году. Правительство Венгрии пытается его предотвратить, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете.

«Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году», — сказал он на собрании активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Кечкемете.

Орбан добавил, что к таким сигналам важно отнестись серьезно. По его словам, перед войной обычно проходит четыре этапа: разрыв дипломатических отношений, введение санкций, прекращение экономического сотрудничества и прямое столкновение в итоге. И Европа сейчас на третьем.

Поскольку Венгрия сама находится в рисковой позиции, отметил премьер-министр, она старается удержать регион от начала войны.

Накануне «Известия» приводили мнение австралийского историка Кристофера Кларка. Ученый заявлял, что у Европы нет будущего без России.