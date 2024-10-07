Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что правые силы придут к власти в Европе, в том числе во Франции и Польше. Об этом политик написал в соцсети X .

Он отметил, что сейчас ведут работу по укреплению правоконсервативной фракции Европарламента «Патриоты за Европу» и объединению правых сил.

«Под конец борьбы [правый] поворот совершит Париж, мы вернем Варшаву и станем величайшей политической силой в Европе», — заявил политик.

Ранее Орбан заявил, что у Венгрии есть неожиданные дипломатические инициативы, которые могут приблизить завершение украинского конфликта. Он отметил, что намерен продолжать продвигать свои идеи по достижению мира. Однако политик не стал уточнять, какие именно шаги собирается предпринять.