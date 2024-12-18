Орбан сравнил Брюссель с мрачным Мордором из «Властелина колец»

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Брюссель оказался последней цитаделью либералов, проигрывающих в Европе патриотам, сравнив его с мрачным Мордором из произведения Джона Толкина «Властелин колец». Об этом он заявил венгерскому YouTube-каналу Patriota.

Политик иронично высказался о штаб-квартире Евросоюза, отметив, что это «область Мордор, занятая Темным Властелином». По его словам, в Западной Европе либералы остались только там.

Орбан добавил, что после создания в Европарламенте группы «Патриоты за Европу» во всех европейских странах на выборах либералы стали проигрывать, а патриоты — побеждать.

Венгерский премьер объяснил это сменой миропорядка и переустройством западного мира изнутри. В качестве примера он привел победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Орбан добавил, что европейцам придется совершить «политический поворот в политике». Азия сейчас усиливается, а Запад начинает слабеть, причем рост ВВП обязательно скажется на военной и дипломатической мощи.

«Если Европа быстро не совершит изменений в конкурентоспособности, ВВП западной Европы в мировой экономике будет уменьшаться и дальше, а эти страны потеряют значимость», — добавил он.

Ранее Орбан заявил о завершении либерального мирового порядка.