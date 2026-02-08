Орбан показал, как жал гирю в костюме перед предвыборным мероприятием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал на своей странице в Facebook* видео, снятое перед предвыборной встречей с избирателями в городе Сомбатхей. На кадрах он в классическом костюме выполняет упражнение с гирей, демонстрируя физическую форму.

Обращаясь к журналистам, Орбан с иронией отметил, что «готов к ближнему бою» и чувствует себя уверенно.

После короткой тренировки премьер направился на стадион, где проходило мероприятие, вместе с министром иностранных дел Петер Сийярто.

Ранее на предвыборном мероприятии в Сомбатхее Орбан подчеркнул, что пока он остается у власти, Будапешт не лишат права вето в Европейском союзе. Изменить действующие правила можно только при единогласии всех стран ЕС, а значит — без согласия Венгрии это невозможно. Орбан также заявил, что Брюссель, не сумев убедить его отказаться от вето, делает ставку на смену власти в стране.

