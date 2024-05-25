Оползень сравнял с землей деревню в Папуа — Новой Гвинее
Поиски более 300 человек начали в Папуа — Новой Гвинее после схода оползня
Деревню Коакалам в горной провинции Папуа — Новой Гвинеи стерло с лица земли сошедшим оползнем. Стихия разрушила более 1100 домов, свыше 300 человек пропали без вести. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило агентство Reuters.
Спасатели прибыли для разбора завалов на вертолетах. Сель перекрыл главную дорогу, ведущую к населенному пункту. По предварительным данным, пока нашли тела только четырех погибших.
«Мы все еще ищем тела, которые были погребены в результате мощного оползня», — заявил глава общины Марк Илуя, уточнив, что общее число жертв может составить несколько сотен человек.
При этом есть риск схода повторного селя. Это осложняет ход поисково-спасательной операции.
Премьер-министр Джеймс Марапе объявил, что на помощь пострадавшей провинции направили силы обороны, а также сотрудников медицинских и дорожных служб.
Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило, что находится в тесном контакте с руководством соседней страны для оказания поддержки.
В начале апреля землетрясение на Тайване заблокировало в горах национального парка Тароко несколько тысяч туристов, местных жителей и сотрудников рекреационной зоны. Потрясшие остров подземные толчки привели к гибели девяти жителей. Более 800 человек получили ранения различной степени тяжести.