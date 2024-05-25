Поиски более 300 человек начали в Папуа — Новой Гвинее после схода оползня

Деревню Коакалам в горной провинции Папуа — Новой Гвинеи стерло с лица земли сошедшим оползнем. Стихия разрушила более 1100 домов, свыше 300 человек пропали без вести. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщило агентство Reuters .

Спасатели прибыли для разбора завалов на вертолетах. Сель перекрыл главную дорогу, ведущую к населенному пункту. По предварительным данным, пока нашли тела только четырех погибших.

«Мы все еще ищем тела, которые были погребены в результате мощного оползня», — заявил глава общины Марк Илуя, уточнив, что общее число жертв может составить несколько сотен человек.

При этом есть риск схода повторного селя. Это осложняет ход поисково-спасательной операции.

Премьер-министр Джеймс Марапе объявил, что на помощь пострадавшей провинции направили силы обороны, а также сотрудников медицинских и дорожных служб.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии заявило, что находится в тесном контакте с руководством соседней страны для оказания поддержки.

В начале апреля землетрясение на Тайване заблокировало в горах национального парка Тароко несколько тысяч туристов, местных жителей и сотрудников рекреационной зоны. Потрясшие остров подземные толчки привели к гибели девяти жителей. Более 800 человек получили ранения различной степени тяжести.