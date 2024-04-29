Оплату итальянских товаров рублями приостановили из-за санкций | 360°

Мир 29 апреля 2024, 12:52 Оплату итальянских товаров рублями приостановили из-за санкций Торгпалата РФ и Италии временно приостановила оплату рублями итальянских товаров РИА «Новости»

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Российские компании пока не могут покупать итальянские товары за рубли. Это связано с приостановкой системы, которая позволяла оплачивать зарубежную продукцию, заявил РИА «Новости» глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо.

По его словам, оплату итальянских товаров рублями временно остановили из-за санкций, так как механизм позволял обходить антироссийские ограничения.

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«Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — указал Пелаццо.

Он добавил, что Итало-российская торговая палата не согласилась с инициаторами ограничений. Организация занимается неподсанкционными товарами и проверяет таможенные коды. ИРТП поднимет вопрос о возобновлении работы механизма на собрании членов в июле, подчеркнул Пелаццо.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал антироссийские санкции наказанием для стран Евросоюза. По его мнению, Европа понесла огромный ущерб из-за экономических ограничений.