ООН отреагировала на удар ВСУ по Краснодару

ООН призвала прекратить удары по мирным жителям после атаки на Краснодар

Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре на фоне эскалации конфликта. Об этом ТАСС заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя атаку ВСУ на Краснодарский край.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен эскалацией конфликта, в том числе на территории РФ. Атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру — явное нарушение международного гуманитарного права, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены», — сказал Дюжаррик.

В ночь на 24 августа ВСУ массированно атаковали Краснодарский край. Удар пришелся на частный детский центр: погибли трое подростков, еще шестеро детей и двое взрослых госпитализированы.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Правоохранители назвали удар умышленной агрессией, направленной на мирных жителей.