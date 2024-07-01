«Он об этом говорил». В США напомнили о заявлении Путина

США нужно отказаться от силового давления на страны, которые не хотят разделить с ними их позицию по каким-либо вопросам. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Нам нужно жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Вашингтон. <…> Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил президент России Владимир Путин», — отметил эксперт.

По его мнению, если США перестанут рассматривать большую часть планеты в качестве потенциального противника, то им не нужно будет выделять на военные нужды один триллион долларов.

Макгрегор озвучил предложение вложить сэкономленные от сокращения военных расходов средства в развитие Соединенных Штатов, а также укрепить защиту американских границ.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что сейчас мир достиг состояния турбулентности в связи с переходом к многополярному устройству.