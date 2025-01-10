«Он был лучшим парнем». Меган Маркл заявила об утрате лучшего друга

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась с подписчиками печальной новостью — умер ее пес по кличке Гай. Жена принца Гарри рассказала об этом в Instagram*.

«Его называли „малыш“, он был таким маленьким и хрупким, поэтому я назвала его Гай. Он был лучшим парнем, о котором может только мечтать любая девушка», — написала Меган Маркл.

В публикации герцогиня оставила видео с собакой. На записи был видеоряд из фотографий и несколько совместных роликов с хозяйкой.

Герцогиня отметила, что пес был рядом с ней в самые важные моменты жизни. Он стал свидетелем развода с первым супругом Тревором Энгельсоном, а также вместе с ней пережил прорыв к популярности, когда актриса снялась в сериале «Форс-мажоры».

Ранее стало известно, что Меган Маркл отказалась от встречи с больной раком принцессой Кейт Миддлтон. Свое решение она обосновала нежеланием везти детей за границу.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.