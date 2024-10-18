Олимпийского чемпиона-сноубордиста из Канады обвинили в торговле наркотиками и убийстве

Бывшему олимпийскому спортсмену из Канады Райану Веддингу в США предъявили обвинения в убийстве нескольких человек, а также в причастности к международной торговле наркотиками и Об этом сообщила газета New York Post .

Федеральное бюро расследований готово выплатить вознаграждение в размере 50 000 долларов США за сведения, которые помогут задержать и выдать Райана Джеймса Веддинга, гражданина Канады, проживавшего в Мексике и объявленного в розыск.

«Мужчине предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в организации преступного предприятия, убийстве, сговоре с целью распространения кокаина и других преступлениях», — написали авторы материала.

Сообщается, что группа совершила убийство двух членов семьи в Канаде в качестве мести за похищение партии наркотических веществ. Также есть информация о том, что был убит еще один человек.

Группа Веддинга занималась транспортировкой крупных партий кокаина из Колумбии в Канаду и США через Мексику и Калифорнию.

США давно стали рынком для сбыта наркотиков, отмечал ранее политолог-американист Малек Дудаков. Тысячи людей погибают от передозировок. По мнению американиста, власти должны заняться борьбой с наркокартелями и укреплением границ с Мексикой.