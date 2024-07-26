Охранник на роковом митинге Трампа оставил крышу без присмотра из-за жары

Fox News: полицейский из-за жары покинул крышу, с которой стреляли в Трампа

Американский правоохранитель, который следил за крышей здания рядом с митингом экс-президента Дональда Трампа, перед покушением оставил свой пост из-за жары. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В тот день температура в городе поднялась до 33 градусов, и занимавшийся охраной митинга сотрудник решил покинуть крышу, с которой потом стреляли в Трампа.

«Ему или ей стало слишком жарко, и [сотрудник] решил, что оставаться на крыше нет необходимости», — указали в издании.

Также из-за жаркой погоды многие полицейские переключились с охраны на оказание помощи людям, которым стало плохо на митинге.

Сайт kp.ru обратил внимание, что стрелок использовал при покушении всего пять патронов, хотя в магазин винтовки вмещалось гораздо больше. Странной деталью является и то, что нападавший не смог застрелить политика, хотя у него не было ни одной помехи, добавили в издании.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй выразил сомнения в том, что Трампа во время стрельбы на митинге ранило пулей. По его мнению, республиканец пострадал от обломка телесуфлера.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте