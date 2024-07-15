Охранник Ельцина Коржаков заявил, что сотрудников службы безопасности Трампа было мало

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло потому, что на мероприятии присутствовало слишком мало его сотрудников безопасности. Об этом Lenta.ru рассказал начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков.

По его словам, те сотрудники, который присутствовали на встрече, физически не могли охватить всю территорию и пространство.

«И было всего два снайпера, и, конечно, плохо действовали полицейские, когда появился там человек нападавший», — подчеркнул Коржаков.

Он добавил, что снайперов должно было быть хотя бы в два раза больше. Несмотря на ранение, Трамп высоко оценил работу своей Секретной службы.