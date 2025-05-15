Огромный варан съел младенца в Таиланде

The Thaiger: В Таиланде гигантский варан напал на младенца и съел

Гигантский варан напал на новорожденного в Таиланде и растерзал его. Об этом сообщило местное издание The Thaiger .

«Местные жители были в панике, когда увидели, как вараны поедают безжизненное тело младенца. Сейчас полицейские разыскивают мать погибшего ребенка», — написали журналисты.

По данным источника, трагедия произошла в провинции Самутпракан. Очевидцы заметили огромную ящерицу с ребенком в зубах и вызвали сотрудников оперативных служб.

Спасатели, которые прибыли на место ЧП, смогли обнаружить только голову младенца, его тело животное успело спрятать. Останки тела направили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить пол ребенка, а также выяснить, наступила ли смерть во время нападения варана или до этого.

Правоохранители занимаются установлением всех обстоятельств случившегося и разыскивают родителей новорожденного. По словам местных жителей, ребенка могли специально оставить на дороге.

Ранее в индийском штате Уттаракханд леопард напал на четырехлетнего мальчика на глазах у его матери. Животное утащило ребенка с собой и растерзало.