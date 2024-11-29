Официальный представитель МИД Захарова: власти Польши своими действиями уничтожили возможности для взаимодействия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с телеканалом «Звезда» заявила, что власти Польши крайними действиями собственноручно уничтожили возможности для взаимодействия с Россией.

Ранее СМИ писали, что соглашение об аренде здания, где находилось генконсульство России в Познани, закончилось 25 ноября.

Захарова уточнила, что варианты дальнейшего использования данного помещения после указанной даты польскими властями не представляют для России никакого интереса.

По словам представителя российского МИД, польские власти лишили регион нормальных торгово-экономических связей «из-за подыгрывания украинским властям».