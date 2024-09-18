Официальный представитель МИД Захарова предложила дождаться реакции Запада на кибератаку в Ливане

Кибератака, приведшая к массовой детонации пейджеров в Ливане, требует внимания и расследования со стороны международного сообщества. Об этом сайту телеканала «Звезда» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, очевидна попытка спровоцировать крупный конфликт. Она отметила, что сейчас можно наблюдать, как регион неумолимо подталкивается к крупномасштабному противостоянию. Используются любые возможности, чтобы столкнуть людей, которые на протяжении десятилетий пытаются разрешить свои сложные исторические противоречия. Поэтому необходимо предпринять немало мер, чтобы предотвратить подобный сценарий.

Она также предложила дождаться реакции Запада, который, по ее мнению, активно продвигает идеи о правах человека, защите детей и гражданского населения, при этом зачастую нарушая суверенитет других стран под предлогом этих целей.