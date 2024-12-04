Официальный представитель МИД России Захарова анонсировала выход интервью Лаврова Карлсону

Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, должно выйти в ближайшие дни. Об этом радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
По ее словам, беседа уже записана. Сейчас она проходит стадию перевода и окончательного монтажа. В итоге выпуск будет длиться около полутора часов.
Захарова отметила, что беседа Карлсона с Лавровым вышла очень интересной. Она призвала всех набраться терпения и дождаться выхода смонтированной версии. Также официальный представитель российского МИДа отметила профессионализм американского журналиста, который он продемонстрировал и во время интервью с Путиным, и с Лавровым.
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