Официальный представитель МИД России Захарова анонсировала выход интервью Лаврова Карлсону

Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, должно выйти в ближайшие дни. Об этом радиостанции Sputnik рассказала официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

По ее словам, беседа уже записана. Сейчас она проходит стадию перевода и окончательного монтажа. В итоге выпуск будет длиться около полутора часов.

Захарова отметила, что беседа Карлсона с Лавровым вышла очень интересной. Она призвала всех набраться терпения и дождаться выхода смонтированной версии. Также официальный представитель российского МИДа отметила профессионализм американского журналиста, который он продемонстрировал и во время интервью с Путиным, и с Лавровым.