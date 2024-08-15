Офицер ВСУ рассказал о появлении идеи подрыва «Северных потоков»

Идея подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время встречи группы украинских военных в одном из баров Киева. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал украинский военный, который принимал участие в вечеринке.

Собеседник издания подчеркнул, что его забавляют сообщения различных СМИ с домыслами, что за организацией операции стояли секретные службы, которые использовали подводные лодки, беспилотники и данные спутников.

«Вся история родилась из ночи крепкой пьянки и железной решимости горстки людей», — заявил украинский военный.

Он пояснил, что встреча прошла в мае 2022 года, когда группа офицеров праздновала успехи ВСУ в зоне боевых действий. После один из участников рассказал об инициативе занимавшему тогда пост главнокомандующего Валерию Залужному, который донес ее до президента Владимира Зеленского.

Источники журналистов заявили, что украинский лидер после вмешательства спецслужб США пытался отменить свой приказ, но Залужный его не послушал и после корректировки плана дал одобрение на проведение подрыва.

Советник президента Украины Михаил Подоляк после сообщений СМИ о новых обстоятельствах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что для операции требовались большие деньги и технические возможности, которыми Украина в то время не располагала. По его словам, никакого положительного эффекта от взрыва страна не получила.