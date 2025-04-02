Офицер Крапивник: ЕС удерживает Украину на поле боя для своего перевооружения

Исполняющая обязанности министра иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и парламентарии из десятка стран нанесли визит в Киев. В беседе с сайтом телеканала « Звезда » ситуацию прокомментировал офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник.

По его мнению, Евросоюз всеми силами пытается удержать Украину на поле боя, чтобы получить время для своего перевооружения.

«Им нужно где-то три-четыре года, чтобы перевооружиться, хотя бы два», — пояснил военный эксперт.

Он предположил, что европейские страны планируют выделить украинской стороне огромные деньги. Крапивник также заявил о скором появлении нового потолка для долга.