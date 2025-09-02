Офисного воришку наказали неожиданным способом

Борьба с офисным вором канцелярии закончилась полной победой с помощью хитроумной ручки. Пользователь Reddit под ником MiddleNebula8320 блестяще разрешил многомесячный конфликт без единого слова.

Он рассказал, что у него начали пропадать письменные принадлежности, причем позже он заметил их у своего коллеги. Только вместо скучных разбирательств он решил купить пачку ручек с исчезающими чернилами, которые положил на обычное место. Ничего не подозревающий сотрудник привычно «позаимствовал» ее перед совещанием.

«Прямо посреди совещания его записи начали бледнеть, а потом и вовсе вся страница стала чистой. Пока все остальные продолжали писать, он все смотрел на бумагу в полном недоумении», — рассказал автор истории.

По его словам, ему пришлось приложить недюжинные усилия, чтобы не рассмеяться, глядя на эту картину. Хитрый план сработал идеально — с того дня ручки перестали исчезать.

Ранее в США 10-летний мальчик получил пулевое ранение, когда попытался разыграть соседа, постучав ему в дверь. Пострадавшего мальчика доставили в критическом состоянии в ближайшую больницу.