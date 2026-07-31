Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил Генпрокуратуру республики рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщило РИА «Новости» .

Руководитель управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк подтвердила, что обращение зарегистрировали 30 июля. По ее словам, никакие уголовные дела против Лукашенко не возбуждались.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что европейские лидеры пытались предостеречь Зеленского от раздела коррупционных денежных потоков. При этом западные политики направляли деньги республике, исходя из своих корыстных интересов, уточнил дипломат.

Он добавил, что в прошлом году страны ЕС «порезвились на энергетическом поле», а теперь активно продвигают крупные военные корпорации, выдавая это за патриотизм.