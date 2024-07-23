Офис RT Arabic в секторе Газа разгромили

Сотрудник бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта смог попасть в офис телеканала в секторе Газа. В помещении царил настоящий хаос.

По данным очевидцев, израильские военные использовали здание в качестве штаба для операций обстрела близлежащей больницы «Аль-Шифа».

Как рассказала глава RT Arabic Майя Манна, никто из работников не пострадал. При этом она напомнила, что «Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа».

Офис RT Arabic располагается на севере Газы рядом с больницей «Аль-Шифа». У сотрудников арабоязычной редакции RT с ноября не было доступа к их рабочим местам из-за усиленных израильских бомбардировок.