Офис RT Arabic в секторе Газа разгромили

Сотрудник бюро RT Arabic впервые с начала обострения конфликта смог попасть в офис телеканала в секторе Газа. В помещении царил настоящий хаос.

По данным очевидцев, израильские военные использовали здание в качестве штаба для операций обстрела близлежащей больницы «Аль-Шифа».

Как рассказала глава RT Arabic Майя Манна, никто из работников не пострадал. При этом она напомнила, что «Израиль планомерно уничтожает журналистов в секторе Газа».

Офис RT Arabic располагается на севере Газы рядом с больницей «Аль-Шифа». У сотрудников арабоязычной редакции RT с ноября не было доступа к их рабочим местам из-за усиленных израильских бомбардировок.

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