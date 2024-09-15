Одна из старейших пивоварен разорилась в Баварии

Проработавшую 334 года пивоварню закроют в Баварии из-за убытков

В Баварии в декабре закроют одну из старейших пивоварен региона Schlössle-Bier. В общей сложности она проработала 334 года, сообщила газета Nordbayern .

«Спустя 334 года одна из старейших пивоварен Баварии сдается. Schlössle-Bier из Ной-Ульма прекратит производство пива в конце декабря», — отметили в статье.

Владелец Криста Цоллер рассказала изданию, что пивоварня больше неконкурентоспособна рядом с промышленными гигантами и уже 10 лет терпит огромные убытки.

По ее словам, цены на пиво должны быть вдвое выше, тогда хватит средств на инвестирование в новое оборудование. Кроме того, проблем частным пивоварням добавила немецкая бюрократия.

При этом хозяйка Schlössle-Bier закроет только производство пива. Ресторан продолжит принимать посетителей.

Гастроэнтеролог Евгения Мельникова ранее предупредила, что пиво наносит серьезный вред здоровью.