«Один на один с таким гигантом». Назван главный страх Зеленского от встречи с Путиным
Военкор Сладков: Зеленскому не дадут превратить встречу с Путиным в шоу
Украинский лидер Владимир Зеленский всячески избегает предложений о встрече с президентом России Владимиром Путиным из-за нескольких страхов. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
Он пояснил, что Зеленский не готов к выходу на большую сцену, где у него не будет никакой поддержки со стороны зрителей. Кроме того, превратить переговоры с российским лидером в шоу ему не дадут.
«Наверное и потому, что разговор Зеленского один на один с таким гигантом, как Путин, может реально привести к любому развороту во всей этой глобальной истории», — предположил Сладков.
Военный корреспондент добавил, что если ожидаемых изменений и не произойдет встреча с Путиным станет ударом по имиджу Зеленского и приведет к обрушению доверия со стороны западных лидеров. Своим для них украинский лидер больше не останется.
Помощник президента России по международным делам Павел Ушаков в среду, 28 января, заявил, что Зеленский получит официальные гарантии безопасности в случае своей готовности приехать в Москву для переговоров с Путиным. Ушаков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с украинской стороной при условии хорошей подготовки и наличия конкретной цели диалога.