«Один на один с таким гигантом». Назван главный страх Зеленского от встречи с Путиным

Он пояснил, что Зеленский не готов к выходу на большую сцену, где у него не будет никакой поддержки со стороны зрителей. Кроме того, превратить переговоры с российским лидером в шоу ему не дадут.

«Наверное и потому, что разговор Зеленского один на один с таким гигантом, как Путин, может реально привести к любому развороту во всей этой глобальной истории», — предположил Сладков.

Военный корреспондент добавил, что если ожидаемых изменений и не произойдет встреча с Путиным станет ударом по имиджу Зеленского и приведет к обрушению доверия со стороны западных лидеров. Своим для них украинский лидер больше не останется.

Помощник президента России по международным делам Павел Ушаков в среду, 28 января, заявил, что Зеленский получит официальные гарантии безопасности в случае своей готовности приехать в Москву для переговоров с Путиным. Ушаков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от контактов с украинской стороной при условии хорошей подготовки и наличия конкретной цели диалога.