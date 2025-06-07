«Один донор на семь жизней». В Испании неизвестный пожертвовал свои органы на спасение людей

В Испании анонимный донор отдал свои органы и спас жизни 7 человек

В Испании анонимный донор пожертвовал свои органы и тем самым спас семь пациентов, которым они были жизненно необходимы. Об этом сообщило издание El Periodico .

Одной из спасенных оказалась 43-летняя испанка Монсеррат Лопес, страдающая от наследственного заболевания сердца, которое ранее выявили у нескольких ее родственников. Мать и брат женщины умерли из-за него. Сама она лечилась в больнице Барселоны и два месяца стояла в очереди на трансплантацию, надеясь «стать первой выжившей во всей этой генетической саге».

«Ни она, ни кто-либо другой не знали, что на следующий день, менее чем через 24 часа, появится ее донор», — говорится в материале.

Анонимный донор пожертвовал также печень, почки, легкие и другие органы, которые использовали для пересадки еще шести пациентам.

Издание уточнило, что большей частью свои органы и ткани жертвуют люди среднего возраста. Это пациенты, перенесшие инсульт, ставшие жертвами несчастного случая на производстве или ДТП.

Ранее семьи, в которых родились 23 ребенка благодаря анонимному донору из датского банка спермы, узнали, что их детям передалась редкая генетическая мутация. Речь идет о синдроме Ли-Фраумени, при котором в молодом возрасте могут развиться онкологические заболевания.