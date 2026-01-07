Один человек погиб при наезде автобуса на ортодоксальных протестующих в Израиле

Один человек погиб и несколько пострадали на акции протеста ультраортодоксов в Иерусалиме. Автобус наехал на толпу митингующих, выступающих против законопроекта о призыве в армию. Подробности сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).

Под колесами автобуса на улице Шамгар пострадали четыре человека.

«После спасательных работ медики MDA констатировали смерть молодого человека в возрасте около 18 лет с тяжелыми множественными травмами и оказали медицинскую помощь, и направили в больницу трех пострадавших с незначительными травмами», — говорится в сообщении пресс-службы MDA.

На видео, снятом очевидцем, видно, что автобус после столкновения с людьми продолжил движение с держащимся за днище молодым человеком.

По сообщению полиции, демонстранты нарушали общественный порядок, угрожали правоохранителям и перекрывали движение транспорта. В ведомстве сообщили, что участники акции напали на водителя автобуса, после чего и произошел инцидент с наездом. Водителя арестовали.