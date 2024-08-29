Один человек погиб на заводе КСИР в центре Ирана

ISNA: в Иране на заводе КСИР при утечке газа погиб один человек и 10 пострадали

Один человек погиб после утечки газа на одном из заводов Корпуса стражей исламской революции, расположенном в провинции Исфахан. Об этом сообщило иранское госагентство ISNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

По предварительным данным, на одном из заводов КСИР в Исфахане произошла утечка газа. В результате погиб один человек, еще 10 пострадавших получили ранения.

Других подробностей ЧП не сообщили.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли ракетный удар по Дамаску. Жертвой удара стала член иранского Корпуса стражей Исламской революции, также сообщалось о пострадавших.

Израиль не раз обстреливал окрестности Дамаска. Во время одной из таких атак двое сирийских военных получили ранения. Системы ПВО сбили большинство выпущенных израильской армией ракет.