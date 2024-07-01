Одесситка застрелила десантника ВСУ во время пьянки

В Одессе девушка случайно застрелила десантника ВСУ из автомата Калашникова. Об этом сообщило местное издание «Думская».

По информации журналистов, стрелявшей 17 лет. ЧП произошло на съемной квартире, где выпивали две пары молодых людей.

Автомат Калашникова принадлежал другу убитого, уточнил источник «Думской». По его словам, мужчина не сдал его после возвращения из командировки.

В какой-то момент девушка взяла его в руки и выстрелила в приятеля. Причиной стало небрежное обращение с огнестрельным оружием, указал собеседник издания.

Полиция начала досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.

При этом «Страна.ua» со ссылкой на данные судебного реестра уточнила, что владельцем автомата был не друг погибшего, а сам десантник. Ему было 23 года. Из командировки мужчина вернулся несколько дней назад.