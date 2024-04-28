Очередная акция с сожжением Корана прошла в Швеции | 360°

Мир 28 апреля 2024, 13:00 Очередная акция с сожжением Корана прошла в Швеции Женщина в Швеции сожгла священную книгу мусульман под охраной полиции РИА «Новости»

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В Швеции состоялась очередная акция с сожжением Корана: женщина под охраной полиции предала огню священную книгу мусульман. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.

«В Швеции произошел еще один подлый поступок. В Стокгольме настроенная антиисламски женщина Джейд Сандберг под охраной полиции сожгла Священный Коран», — заявили журналисты.

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В материале добавили, что Сандберг планирует повторить свою акцию в Мальме 3 мая. По данным телеканала, в социальной сети женщина обозначает себя активистом, крестоносцем, демонологом, экзорцистом и священнослужителем, который выступает против ислама.

Случай с сожжением священной для мусульман книги в Швеции не первый. В прошлом году в этой стране также неоднократно сжигали Коран.

Премьер-министр Ульф Кристерссон отмечал, что страна не собирается законодательно запрещать сжигать религиозные книги.