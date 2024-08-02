Возвращенный на Родину россиянин Роман Селезнев, осужденный в США на 27 лет тюремного заключения по делу о кибермошенничестве, очень сильно болен. Он содержался в условиях, которые усугубили состояние его здоровья, заявил РИА «Новости» адвокат Игорь Литвак.

«Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — заявил представитель защиты.

В интервью «Известиям» Литвак подчеркнул, что арест Селезнева и его дело являются противоправными. По словам адвоката, в 2014 году его просто схватили в аэропорту на Мальдивах, затащили в частный самолет и увезли в США. Никакой экстрадиции не было, его просто похитили. Помимо этого, 27-летний срок обычно назначают убийцам и людям, осужденным за финансовые преступления.

Здоровье Селезнева в американских застенках серьезно пошатнулось, так как до этого он получил ранение в теракте в Марокко, где получил большие травмы. В голове россиянина установлена металлическая пластина, имеются и другие болезни. Во время переговоров по его освобождению одних только медицинских справок набралось почти 500 или 600 страниц, подчеркнул Литвак.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с возвращением домой, поблагодарив за верность Родине, присяге и долгу, добавив, что о них никогда не забывали.