Обвинявшая принца Эндрю в насилии американка рассказала о выкидыше

Американка Вирджиния Робертс-Джуффре, обвинявшая младшего брата британского короля Карла III принца Эндрю в изнасиловании, рассказала о выкидыше. Выдержки из мемуаров девушки, которая покончила собой, опубликовало издание Daily Mirror .

Книга «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость» выйдет в свет 21 октября.

Робертс-Джуффре рассказала, что кроме нее на оргию с принцем Эндрю пригласили еще восемь юных девушек, которые не говорили по-английски. Через некоторое время после изнасилования она почувствовала себя плохо и в один из дней проснулась в луже крови.

В публикации уточнили, что американку заставили заниматься сексом на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна.

В середине октября стало известно, что принц Эндрю решил отказаться от всех своих титулов, включая титул герцога Йоркского. Это решение член королевской семьи принял на фоне скандала с Эпштейном.