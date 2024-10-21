Обвиняемый в попытке госпереворота в Турции проповедник умер в США

Умер обвиняемый в попытке организации госпереворота в Турции в 2016 году проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом сообщила газета Hürriyet .

«Фетхуллах Гюлен, главарь FЕТО, проживавший в американском штате Пенсильвания, скончался», — указали авторы материала.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента телеканала CNN Türk Ханде Фырат, предварительной причиной смерти Гюлена стала болезнь почек. По ее словам, его здоровье в последнее время резко ухудшилось.

В Турции организацию проповедника назвал FЕТО — террористическая организация фетхуллахистов. Власти республики обвиняли ячейку в причастности к организации госпереворота в стране.

Тогда после протестов арестовали свыше 80 тысяч человек, отстранили от работы или уволили порядка 150 тысяч чиновников и военных. Сам Гюлен в это время находился в Соединенных Штатах. Он осудил попытку госпереворота.