Общественный деятель Дмитрий Василец прокомментировал в разговоре с радио Sputnik , почему антикоррупционные органы, действующие на территории Украины, переключились с Владимира Зеленского на Юлию Тимошенко.

Он назвал происходящим в соседней стране «секретом Полишинеля».

«Верховная рада — это такой орган, который легитимизирует все приказы, которые приходят из Лондона и Вашингтона», — сообщил собеседник.

По его словам, с 2014 года во власти Украины действуют «преступные группировки, которые распределяют финансы внутри депутатских групп».