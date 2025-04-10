Общественный деятель Дмитрий Василец, выступая в эфире радиостанции Sputnik , обратил внимание на трудности, с которыми может столкнуться Европейский союз, оказывая поддержку Украине.

Он указал на начавшееся движение взаиморасчетов между Европой и Россией, которое ведет к уменьшению объема замороженных активов.

«Сокращаются доходы, которые евробюрократия уже пообещала режиму [Владимира] Зеленского», — заявил специалист.

Он допустил, что европейские чиновники уже предоставили кредиты Украине, используя в качестве обеспечения замороженные российские активы. Однако, учитывая сокращение этих активов, Европа может оказаться с необеспеченными кредитами.