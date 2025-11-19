Соединенные Штаты пытаются исключить участие Европейского союза в делах Украины, стремясь контролировать газотранспортную инфраструктуру страны. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в беседе с « Ридусом ».

По словам общественника, Национальное антикоррупционное бюро Украины, инициировавшее расследование в отношении Владимира Зеленского и его окружения, действует под руководством американских кураторов.

«Вашингтон надеется взять украинскую власть под полный контроль, оставив европейцев ни с чем. Поэтому в обозримом будущем увидим много интересного», — отметил эксперт.

Он также указал на попытки США добиться тотального доминирования. Результатом такой политики станет разорение членов ЕС, добавил Рогов.