«Общение с раскольниками». РПЦ назвала причину отказа от сослужения с представителями БПЦ

РПЦ приостановила совместные службы с иерархами Болгарской православной церкви

Фото: РИА «Новости»

Синод Московского патриархата заявил о невозможности совместного богослужения с епископами Болгарской православной церкви (БПЦ). Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

Причиной этого решения стало церковное общение представителей БПЦ с одной из украинских раскольнических групп.

«Участники заседания констатировали невозможность сослужения с иерархами, вступившими в церковное общение с раскольниками», — подчеркнули в РПЦ.

Ранее в Синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ снос Десятинного монастыря в Киеве назвали преступлением наследников богоборцев.

Дебоширам тут не место. В России призвали ограничить продажу алкоголя на внутренних рейсах

Помощь с двойным дном. Зачем Макрон призывает отправлять инструкторов на Украину

Учителя как супергерои. Выводы после учебного года

Прощай, прекрасная няня. Какой запомнится актриса Анастасия Заворотнюк

Наша прекрасная Настя

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте