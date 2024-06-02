Обрусели и осели. Итальянские бизнесмены отказались уходить из России

Многие итальянские компании продолжают работать на российском рынке и не планируют покидать страну. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Он рассказал о 150 предприятиях из Италии, которые продолжают вести бизнес в России и получают прибыль. Компании успешно выпускают продукты питания, стройматериалы, кондиционеры, автозапчасти и керамическую плитку.

Ранее Торрембини сообщил, что порядка 15 итальянских бизнесменов приедут инкогнито на ПМЭФ. На мероприятии они «прозондируют почву» по вопросам сотрудничества с коллегами из России. Форум пройдет в Петербурге 5–8 июня, в нем будут участвовать порядка 17 тысяч человек из 136 государств.