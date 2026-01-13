Обозреватель Пономарь сообщил, что присоединение Гренландии к США может произойти в виде сделки купли-продажи

Политический обозреватель Андрей Пономарь изложил свое видение возможного сценария присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, утверждая, что оно необязательно должно происходить посредством военной агрессии. Скорее, это может быть реализовано в форме сделки купли-продажи, долгосрочной аренды либо другого договорного механизма, написало радио Sputnik .

«То есть присоединение Гренландии к США — это же не значит вооруженная операция, где чуваки на двух собачьих упряжках отстреливаются от американских там „апачей“ и так далее. Нет, это возможно, опять-таки, что-то редкое: какая-то покупка, какая-то аренда, какое-то подобное приобретение и присоединение», — сообщил эксперт.

Далее комментатор упомянул недавнее утверждение президента США Дональда Трампа о себе как о спасителе НАТО, связывая это заявление с обсуждением вопросов вокруг Гренландии.