Обозреватель Онуфриенко счел смешными отчеты об отправке европейских войск в Гренландию

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко высказался по поводу отправки европейских войск в Гренландию. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт счел смешными серьезные рапорты о передаче по несколько военнослужащих в Гренландию.

«Воевать с США они там не будут. Тогда к чему все это?» — подчеркнул специалист.

Он также обратил внимание на высказывание генсека НАТО Марк Рютте, который заявил об отсутствии внутреннего кризиса. В этой связи Онуфриенко задался вопросом: неужели только взаимный обмен ядерными ударами между странами-участницами сможет заставить признать наличие серьезных проблем?