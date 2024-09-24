Обозреватель Литовкин заявил, что Эстонию и Финляндию при перекрытии Финского залива ждут жесткие ответные меры

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с aif.ru сообщил, что если Эстония и Финляндия решат заблокировать Финский залив, ответ России будет крайне жестким.
Он подчеркнул, что российский флот преодолеет блокаду и сможет потопить корабли Эстонии и Финляндии. Литовкин добавил, что НАТО не предоставляет защиту отдельным странам, которые «стараются показать свою силу кому-то», добавил НСН.
Ранее командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило в беседе с финским изданием Helsingin Sanomat упомянул, что Эстония и Финляндия углубляют свое военное взаимодействие и подготавливаются к перекрытию Финского залива в ответ на «угрозу со стороны России».
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