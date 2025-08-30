Обозреватель Бернардини заявил, что Трамп пытается поссорить страны БРИКС
Политический обозреватель Марк Бернардини поделился мнением касательно жесткого политического давления, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает на Индию. ОБ этом сообщила Общественная Служба Новостей.
Как пояснил аналитик, несмотря на санкции, вводимые администрацией Трампа, Индия не собирается отказываться от выгодных закупок.
«Вопрос вполне резонный: Трампу зачем это надо? Ответ очевиден: чрезмерная дружба ведущих членов БРИКС американцам точно невыгодно, нужно внести раздор», — заявил эксперт.
По его словам, американский лидер потерял контроль над влиянием на индийских партнеров, а усиление конфликта Израиля и Ирана подтолкнуло Индию к увеличению закупок российской нефти до рекордных уровней.