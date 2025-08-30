Политический обозреватель Марк Бернардини поделился мнением касательно жесткого политического давления, которое администрация президента США Дональда Трампа оказывает на Индию. ОБ этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Как пояснил аналитик, несмотря на санкции, вводимые администрацией Трампа, Индия не собирается отказываться от выгодных закупок.

«Вопрос вполне резонный: Трампу зачем это надо? Ответ очевиден: чрезмерная дружба ведущих членов БРИКС американцам точно невыгодно, нужно внести раздор», — заявил эксперт.

По его словам, американский лидер потерял контроль над влиянием на индийских партнеров, а усиление конфликта Израиля и Ирана подтолкнуло Индию к увеличению закупок российской нефти до рекордных уровней.