Обмен мнений представителей МИД Японии и России в Токио назвали значимым

Встреча японских и российских дипломатов в Токио на фоне непростых двусторонних отношений государств стала важным событием. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Есимаса Хаяси, сообщило РИА «Новости» .

По его словам, японское правительство придает большое значение возможности обмена мнениями с Россией, отношения с которой осложнились после начала конфликта на Украине.

Директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева и директор департамента Европы внешнеполитического ведомства Японии Масаси Накагомэ встретились в Токио 21 июня. По словам японского дипломата, стороны подробно изложили друг другу свои позиции по различным политическим вопросам.

«В ходе состоявшейся встречи японская сторона донесла позицию правительства Японии относительно ситуации на Украине, выразила озабоченность в связи с продолжающимся военным сотрудничеством между Россией и Северной Кореей», — указал Накагомэ.

Ранее российский МИД раскритиковал новые санкции со стороны Японии. В ведомстве подчеркнули, что отношения двух стран деградировали.